tempo di lettura 1'

Anche il carone ha passate molte nel corso delle sue avventure. Ed anche lui ha perso qualcuno di molto caro durante la sua vita.

Per questo è comparso in rete un suggestivo fan poster che onora il personaggio interpretato da Keanu Reeves e lo eleva a Vendicatore, proprio come nei poster arrivati in rete qualche giorno fa di Avengers: Endgame.

Potete vedere il poster qua sotto ritwittato dal profilo ufficiale di John Wick:

Whatever it takes. https://t.co/ZpLZdqfAkm — John Wick: Chapter 3 – Parabellum (@JohnWickMovie) March 26, 2019

Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

FONTE: CB