tempo di lettura 4'

In occasione del 30° anniversario dalla sua uscita nelle sale torna in edizione Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD dal 17 aprile, cult horror diretto da Mary Lambert tratto dall’opera omonima di Stephen King.

Qua sotto potete leggere il comunicato stampa ufficiale von tutte le informazioni sulle varie edizioni:

30 anni dopo, il film originale basato sul terrificante romanzo di Stephen King fa ritorno

Pet Sematary – Cimitero Vivente

La nuova edizione rimasterizzata per la prima volta in formato Blu-ray e 4k Ultra HD in occasione del 30° anniversario

Il classico originale risorge e fa ritorno il 17 aprile con nuovi contenuti esclusivi

Con Universal Pictures Home Entertainment Italia

Scritto per lo schermo dall’autore acclamato in tutto il mondo, Stephen King, e basato sul suo iconico romanzo bestseller, l’intenso Pet Sematary – Cimitero vivente della regista Mary Lambert ha stupito ed entusiasmato il pubblico all’uscita in sala nel 1989, guadagnando oltre 57 milioni di dollari e diventando così il maggiore incasso per un film horror a quei tempi. 30 anni dopo, la terrificante rappresentazione del male assoluto fa ritorno in una nuova edizione restaurata in occasione dell’anniversario nei formati Dvd, Blu-ray e Steelbook 4k Ultra HD edizione limitata Mondo, a partire dal 17 aprile con Universal Pictures Home Entertainment Italia. In arrivo giusto in tempo per godersi il classico originale prima del debutto al cinema del remake in arrivo al cinema il 9 maggio.

Restaurato a nuovo in 4k Ultra HD sotto la supervisione della stessa Mary Lambert, le versioni Blu-ray e 4k Ultra HD presentano inoltre nuovissimi contenuti speciali inediti, tra cui una conversazione con il cast e la troupe del nuovo film che tratta l’impatto del film originale ed il retaggio che quella storia ha lasciato; una nuova intervista con Mary Lambert sui ricordi della produzione del film, il restauro e la persistente influenza di Stephen King; in più, nuove immagini dal dietro le quinte, gli storyboard originali e annunci vintage. Entrambi i dischi comprendono inoltre il commento al film di Lambert, un tour guidato delle location sotto la guida dell’autore Stephen King ed un’esplorazione delle origini del romanzo, un’introduzione al cast e ai personaggi ed uno sguardo dietro le quinte alla realizzazione del film.

Per il restauro, Lambert ha messo mano al negativo originale del film, scannerizzandolo per catturare nuovamente i dettagli originali. Secondo Lambert, “le ombre sono molto più morbide ed i colori più ricchi… ed è bellissimo a vedersi”.

CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI NEI FORMATI BLU-RAY E 4K ULTRA HD:

Pet Sematary: Paura e ricordi — Uno sguardo indietro a questo grande classico con il cast e la crew di Pet Sematary del 2019.

Pet Sematary: Rivisitazione — Nuova intervista con Mary Lambert

3 nuove gallerie di immagini del dietro le quinte:

•Un’introduzione agli storyboard di Mary Lambert

•Storyboard – Mai visti prima!

•Dietro le quinte

•Marketing

Il territorio di Stephen King

I personaggi

Filmare l’orrore

Commento al film della regista Mary Lambert

La sinossi del film

La terrificante storia di Stephen King è un amato adattamento di uno dei migliori romanzi mai scritti dall’autore. Nuovamente rimasterizzato per il 30° Anniversario, Pet Sematary segue le tragiche vicende della famiglia Creed. Dopo la terribile perdita del loro gatto, uno dei vicini suggerisce di seppellirlo in un misterioso cimitero per animali situato vicino casa. Quando il gatto riappare, è solo l’inizio di una serie di eventi inquietanti e di forze oscure che si ridestano. Talvolta è meglio essere morti.

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD: Genere: Horror

Dischi: 2

Durata: 1 ora e 43 minuti circa

Video: Formato Panoramico 1.78:1 Widescreen

Audio: Inglese 5.1 Surround Dts-Hd Master Audio / Descrizione Audio Inglese Dolby Digital 5.1 Surround

/ Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco, Giapponese, Ceco Dolby Digital 2.0 Stereo / Ungherese, Portoghese, Spagnolo Dolby Digital 2.0 Mono

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese n/u, Cantonese, Mandarino, Ceco, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Spagnolo, Ungherese, Giapponese, Coreano, Norvegese, Portoghese, Russo, Svedese, Tailandese

Contenuti Speciali: • Paura e ricordi • Rivisitazione • 3 nuove gallerie • Il territorio di Stephen King • I personaggi • Filmare l’orrore • Commento al film della regista Mary Lambert INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Horror

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 43 minuti circa

Video: Formato Panoramico 1.78:1 Widescreen

Audio: Inglese 5.1 Surround Dts-Hd Master Audio / Descrizione Audio Inglese Dolby Digital 5.1 Surround / Italiano, Francese, Giapponese, Spagnolo, Tedesco Dolby Digital 2.0 Stereo / Portoghese, Spagnolo Dolby Digital 2.0 Mono

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese n/u, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Giapponese, Tedesco, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese

Contenuti Speciali: • Paura e ricordi • Rivisitazione • 3 nuove gallerie • Il territorio di Stephen King • I personaggi • Filmare l’orrore • Commento al film della regista Mary Lambert INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Horror

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 38 minuti circa

Video: 1.78:1 Anamorphic Widescreen

Audio: Inglese Dolby Digital Surround, Italiano, Tedesco, Francese, Spagnolo Dolby Digital Stereo, Ungherese Mono

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Inglese, Arabo, Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ebraico, Ungherese, Islandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Turco

Contenuti Speciali: Non sono presenti contenuti speciali