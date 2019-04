tempo di lettura 1'

Come sapete, Joe Russo è stato in India per promuovere, che sarà nei cinema italiani il 24 aprile.

In tale occasione il regista ha parlato di cinema indiano (confermando che adorerebbe lavorare con Priyanka Chopra), precisando di aver apprezzato particolarmente Dabanngg e svelando che il film Robot con Rajinikanth ha in realtà ispirato una sequenza poi tagliata di Avengers: Age of Ultron.

Ecco le sue parole:

Una storia interessante che finirà per diventare una bella notizia per domani è il fatto che Robot ha quasi influenzato una sequenza chiave di Avengers: Age of Ultron. Avete presente quando in Robot tutti gli automi formano un serpente? Tutti gli Ultron di Ultron avrebbero dovuto unirsi per creare un enorme Ultron, ma la scena fu tagliata per motivi di tempo.

In effetti della sequenza avevamo già appreso da un set Hot Wheels e da un concept del film, che vi riproponiamo qui di seguito:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!