tempo di lettura 1'

Il materiale promozionale diha in un certo qual modo fatto luce sul destino di alcuni personaggi, come ad esempio Valchiria e Shuri. Ma molti fan si stanno chiedendo anche se il tenero “gatto” Goose visto in Captain Marvel sia o meno sopravvissuto allo schiocco di Thanos.

Fandango ha proprio fatto questa domanda a Anthony Russo (regista del film insieme a suo fratello Joe). Ecco la sua risposta:

È certamente qualcosa che non posso commentare a questo punto, lo so, posso immaginare che in molti vogliano saperlo.

Cosa ne pensate? Secondo voi il gatto Goose è sopravvissuto alla decimazione di Thanos?

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

FONTE: CB