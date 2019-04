tempo di lettura 1'

Ieri è arrivata la conferma che Avengers: Endgame, il kolossal dei Marvel Studios diretto dai faretlli Russo, ha stracciato il record per il primo giorno di prevendite di Fandango, il più grande sito di acquisto di biglietti cinematografici, battendo. Il record è stato raggiunto in sole sei ore: “Non abbiamo mai visto niente di simile,” ha spiegato Erik Davis, managing editor di Fandango, “è un risultato straordinario che dimostra come i fan non vedano l’ora di andare al cinema per assistere alla conclusione di una saga decennale”.

Nelle ore scorse i fratelli Russo hanno ringraziato il fandom con un tweet:

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.