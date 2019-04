Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Dire che c’è una certa aspettativa perè alquanto riduttivo: i record delle prevendite e i disagi causati un po’ ovunque alle varie piattaforme di acquisto qua e là per il globo lo testimoniano

Qualche ora fa il regista di Doctor Strange Scott Derrickson – che al tempo abbiamo intervistato proprio sul set del cinecomic Marvel – ha raccontato un aneddoto che lancia ulteriore benzina sul fuoco dell’aspettativa.

Su Twitter e Instagram racconta:

Mentre stavo lavorando al montaggio di Doctor Strange, mi sono imbattuto in Joe Russo fuori dal bagno degli uomini. Ha iniziato a raccontarmi le basi della storia che avevano in mente sia per Infinity War che per Endgame. Gli ho detto che se fossero riusciti a far funzionare il primo, il secondo sarebbe stato fo**utamente incredibile.