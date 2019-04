tempo di lettura 2'

Chi ha provato a preacquistare i biglietti diieri avrà notato che i siti di diversi cinema erano in difficoltà. Negli Stati Uniti la cosa è stata ancora più evidente: Fandango, AMC e CineMark hanno avuto non pochi problemi di accesso nelle ore successive all’apertura delle prevendite, segnale della fortissima richiesta da parte dei fan.

E infatti è arrivata la conferma che il film ha stracciato il record per il primo giorno di prevendite di Fandango, il più grande sito di acquisto di biglietti cinematografici, battendo Star Wars: il Risveglio della Forza. Il record è stato raggiunto in sole sei ore: “Non abbiamo mai visto niente di simile,” ha spiegato Erik Davis, managing editor di Fandango, “è un risultato straordinario che dimostra come i fan non vedano l’ora di andare al cinema per assistere alla conclusione di una saga decennale”.

Tutti e cinque i primi film in classifica sono della Disney:

Avengers: Endgame (2019) Star Wars: The Force Awakens (2015) Star Wars: The Last Jedi (2017) Rogue One: A Star Wars Story (2016) Avengers: Infinity War (2018)

Non sono disponibili numeri precisi, ma sicuramente nelle prossime settimane verranno rivelati gli incassi delle prevendite (che saranno un fattore determinante per l’incasso dei primi giorni di proiezione: i cinema aumenteranno infatti gli spettacoli). Per fare un esempio nostrano, lo spettacolo in Sala Energia della nostra maratona/anteprima ad Arcadia Cinema di Melzo è andata tutta esaurita e attualmente è disponibile una seconda sala (la Sala Fuoco):

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.