è sempre stato chiaro e schietto sul licenziamento didalla regia del terzo capitolo diavvenuto lo scorso luglio.

Con la reintegrazione di Gunn da parte della Disney ora le cose andranno avanti come previsto. E Dave Bautista parlando con Variety ha ribadito che sarebbe stato difficile per lui prendere parte al Vol.3 della saga dei Guardiani senza il regista:

Sono contrattualmente obbligato [a fare il terzo film], ma penso che sia Marvel che Disney – se fossi rimasto fermo su quel che ho detto, ‘Non voglio farlo senza James’ – penso che potessero essere abbastanza cortesi da permettermi di uscire dal mio contratto.

Questi ragazzi sono come una famiglia per me e volevo essere coinvolto nella terza parte. Volevo che usassero la sceneggiatura di James perché è bellissima. Andare avanti senza di lui sarebbe stato un vero problema personale per me.