In occasione del CinemaCon 2019, alcune ore fa, la Warner Bros. ha mostrato in anteprima mondiale un nuovo sguardo a, atteso sequel dell’horror tratto dal romanzo di Stephen King che arriverà nelle sale il 6 settembre 2019.

CB ci propone una descrizione della clip di cui vi proponiamo una traduzione a seguire. In calce all’articolo trovate alcune foto di tutto il cast presente.

Beverly da adulta torna a casa in cerca di suo padre. Una donna raccapricciante le apre alla porta e la informa che suo padre è morto. La invita a entrare per bere qualcosa, anche se Beverly è un po’ intimorita e fa notare che trova il posto più “pulito”. Ritrova il bigliettino d’amore del primo film. Nel corridoio la donna inizia a contorcersi e salta fuori dall’inquadratura. Mentre prepara una tisana, la donna mette un po’ di musica. Ci sono degli scarafaggi sulla finestra. Le due iniziano a parlare e scherzano sul fatto che “si muore di caldo”. “Chi muore qui non muore mai per davvero” dice la donna prima di gettare alla ragazza un’occhiata inquietante. Beverly è colta alla sprovvista, la donna comincia a sudare e a farsi aria agitando la camicia e rivelando di avere un taglio sul petto. Si sente il suono di un campanellino e la donna va a prendere dei biscotti. Beverly guarda le foto su una parete nel frattempo e chiede alla donna della sua famiglia…suo padre era un circense. La donna le dice di essere sempre stata “la sua piccola”. A un tratto arriva alle spalle di Beverly e le chiede: “E tu? Sei ancora la sua piccola?”. Poi comincia a urlare e a correre verso di lei. Nelle altre scene si vedeva la rimpatriata dei Perdenti, sia nel presente che nel passato. Pennywise che vola appeso a dei palloncini, un po’ di romanticismo tra passato e presente, e infine il pagliaccio che esce dalle tenebre e saluta una piccola bambina.

Podczas wczorajszego CinemaCon pokazano fragment jednej ze scen drugiej części horroru "TO". Bardzo możliwe, że zwiastun pojawi się już wkrótce 🤡 pic.twitter.com/R2f57YHWZ5 — IT Poland (@ITMoviePoland) April 3, 2019

Davis added, “The Losers’ Club reunites, both in the past and in the present. Pennywise is flying on balloons. Romance in the past and present. Pennywise emerges from a shadow in a basement and says ‘Hello!’ to a little girl.”

Gli attori confermati, oltre ai “giovani” che torneranno per alcune scene, sono James McAvoy (Bill), Jessica Chastain (Beverly), Bill Hader (Richie), Jay Ryan (Ben), James Ransone (Eddie), Andy Bean (Stanley Uris), Isaiah Mustafa (Mike), Bill Skarsgård (Pennywise), Xavier Dolan (Adrian Mellon), Will Beinbrink (Tom Rogan), Teach Grant (Henry Bowers).

