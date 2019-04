Spoiler

Qualche ora fa, in occasione della presentazione Disney al CinemaCon 2019, il pubblico ha potuto assistere a una scena completa di. Si tratta, in realtà, di materiale mostrato agli azionisti il mese scorso, ma questa volta abbiamo a disposizione una descrizione nel dettaglio.

La sequenza è quella presente nell’ultimo spot con alcuni dei Vendicatori sulla Benatar assieme a Captain Marvel.

Ecco la descrizione fornita da CB:

Captain Marvel è pronta a lasciare il quartier generale degli Avengers “per uccidere Thanos”. Vedova Nera vuole lavorare in squadra, ma Captain Marvel fa un po’ la spavalda dicendo che Thanos non ha mai affrontato qualcuno potente quanto lei. Captain America si rende conto che “lassù” è il suo territorio, ma crede che dovrebbero collaborare tutti. Carol potrebbe anche conoscere persone che sanno dov’è Thanos, ma non lo conosce personalmente.

Nebula interviene per dire che non è necessario andarlo a cercare, sa dov’è Thanos e allude a un “Giardino” dove si sarebbe ritirato una volta completato il piano.

A un tratto compare un ologramma che mostra segnali di una fortissima energia. Rocket spiega che due giorni prima un evento simile a quello accaduto sulla Terra è accaduto su un altro pianeta. Thanos ha usato di nuovo le Gemme.

Captain Marvel vuole recuperarle e riportare tutti in vita. Vedova Nera vuole provarci, Bruce Banner esita e chiede cosa c’è di diverso questa volta. Captain Marvel dice che “prima non avevate me”, ecco perché hanno perso contro Thanos. Rhodes interviene per dire: “Ehi, ragazza nuova, tutti in questa stanza sanno cosa vuol dire essere supereroi. Se non ti dispiace, dove diavolo sei stata in tutto questo tempo?”. Lei risponde che stava aiutando altri pianeti che, sfortunatamente, non hanno dei Vendicatori.

A quel punto Thor si avvicina a Carol e chiama a sé la Stormbreaker. Lei non si muove di un centimetro. “Mi piace questa qui” dice il Dio del Tuono.

Captain America allora conclude: “Andiamo a prendere questo figlio di pu**ana”.

Spunta il logo di Endgame. La Benatar si dirige nello spazio con tutti gli Avengers ad eccezione di Tony. Vedova Nera, Cap e Rhodey non sono mai stati nello spazio. Rocket, allarmato, gli dice di non vomitare nell’astronave. La scena terminata con la luce celestiale riflessa negli occhi di Steve Rogers mentre la navicella si prepara a superare la velocità del suono.

Avengers: Endgame sarà al cinema il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.