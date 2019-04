tempo di lettura 2'

Alla fine dell’anno scorso abbiamo appreso che la Warner Bros. aveva messo in cantiere l’adattamento cinematografico delle avventure di Plastic Man , personaggio dei fumetti della DC Comics creato da Jack Cole per Quality Comics nel 1941 e poi acquisito dalla DC nel 1956.

La pellicola, descritta come una commedia d’avventura, avrà una sceneggiatura di Amanda Idoko mentre non è stato ancora scelto chi si occuperà della regia. La produzione sarà a cura di Bob Shaye, metre Walter Hamada supervisionerà il progetto per la DC Films insieme a Chantal Nong.

A parlare del progetto di recente è stato Ben Schwartz, star di Sonic the Hedgehog, che da un circa un anno ha annunciato di essere interessato al ruolo e di voler fare un provino.

“Se guardi al Plastic Man originale, è un ladro, ottiene questi poteri e poi usa i suoi legami con il mondo criminale per aiutare la polizia” ha detto Schwartz a ComicBook in occasione del CinemaCon di Las Vegas.

Ha poi proseguito dicendo:

Ma poi penso che sarebbe uno spasso se una volta ottenuti i superpoteri decidesse comunque di fare il criminale. E comunque, se guardate i cartoni e altre versioni del personaggio, è così divertente, è uno spasso.

Tra le ispirazioni per il progetto, in tal senso, potrebbe esserci Deadpool:

Credo che proprio come fatto da Ryan Reynolds e Tim Miller con Deadpool si possa avere un supereroe divertente anche alla DC. Shazam! lo ha fatto e credo sarà fantastico. Ecco tutto, adoro il personaggio e adorerei avere la possibilità di interpretarlo in questo modo.

Qualche giorno fa qualcuno ha suggerito al regista di Shazam! di dirigere il film di Plastic Man e in effetti David F. Sandberg, al corrente dell’interesse dell’attore, ha risposto “solo se ci sarà Ben Shwartz“.

YES. PLEASE. — Ben Schwartz (@rejectedjokes) April 1, 2019

Plastic Man è l’alter ego di Patrick “Eel” O’Brian, membro di una gang che viene colpito durante una rapina andata male e rimane imbevuto di una misteriosa sostanza chimica. Abbandonato dalla gang ma salvato da un monaco, O’Brian viene da rimesso in sesto da quest’ultimo e successivamente scopre di avere dei superpoteri (è in grado di far cambiare forma il proprio corpo e allungarsi a piacimento), decidendo così di combattere il crimine unendosi all’FBI.