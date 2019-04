tempo di lettura 2'

Stanno cercando di far sì che la resa sia la migliore di sempre. Quello che ho visto finora è davvero ottimo.

In occasione degli incontri stampa per la presentazione della nuova edizione del suo Tribeca Film Festival,ha parlato con IndieWire del nuovo, attesissimo film di Martin Scorsese,, e ha confermato che i tempi della post-produzione sono lunghissimi proprio per via dei complessi effetti visivi necessari a ringiovanire lui, Al Pacino e altri attori:

De Niro si era già sottoposto a questo “trattamento” nel 2013 per Il Grande Match, e afferma che ora è molto migliorato:

Per Il Grande Match venivano applicate cose fastidiose. Marty era preoccupato, a ragione, che non ci fossero cose in grado di distrarci durante le riprese. C’era qualche puntino riflettente, tutte cose impercettibili.

L’attore accoglie con favore questa tecnica ed è entusiasta circa il futuro:

Se estenderà la mia carriera di 30 anni, per me va bene!

La pellicola sarà disponibile in autunno sia sul colosso di streaming che nei cinema, anche se non si conoscono i dettagli.

Lo script del film è di Steven Zaillian (Schindler’s List) ed è basato sul libro del 2004 di Charles Brandt, intitolato “I Heard You Paint Houses”, incentrato sulla vita dell’ex killer Frank “The Irishman” Sheeran.

Nel cast Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci, ma anche Ray Romano, Jack Huston, Bobby Cannavale, Stephen Graham, Harvey Keitel e Kathrine Narducci.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!