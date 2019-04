tempo di lettura 1'

Una nuova interessante notizia riguardo, il war movie di

Donna Langley, presidente della Universal Filmed Entertainment Group, ha descritto il progetto alla CinemaCon di Las Vegas come “immersivo” e pare che Mendes sta cercando di realizzare il film come Birdman di Alejandro Iñárritu (come una sorta di unico piano sequenza?), secondo quanto riportato da IndieWire.

Ciò che sappiamo per ora del progetto è che dovrebbe seguire la storia di due giovani soldati britannici in prima linea (interpretati da George MacKay e Dean-Charles Chapman) come classico film in stile “day in the life”.

Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Mark Strong e Richard Madden affiancheranno i già annunciati George MacKay, Dean-Charles Chapman Andrew Scott, Daniel Mays, Adrian Scarborough, Jamie Parker, Nabhaan Rizwan e Claire Duburcq nel cast del progetto.

Mendes ha scritto lo script in collaborazione con Krysty Wilson-Cairns e figurerà come produttore con Pippa Harris.

Le riprese del film avranno inizio la prossima settimana in Inghilterra e in Scozia.

