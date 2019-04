tempo di lettura 1'

Continua il casting di: dopo Angelina Jolie (che interpreterà Sersi, un membro degli Eterni che nei fumetti si è fatta una vita a New York), entra in trattative, recentemente visto nel remake di The Twilight Zone , in una parte non specificata.

Il film, lo ricordiamo, dovrebbe incentrarsi su Sersi, personaggio in grado di manipolare l’energia cosmica garantendosi invulnerabilità, immortalità e la possibilità di plasmare le molecole di oggetti o persone, e sulla storia d’amore tra lei e Ikaris, un Eterno che può emettere raggi di energia dagli occhi e volare a enormi velocità.

Se tutto andrà secondo i piani, le riprese del film partiranno ad agosto ad Atlanta.

Alla regia troveremo Chloe Zhao, già in lizza per dirigere il film su Vedova Nera, poi toccato a Cate Shortland.

Creati nel 1976 da Jack Kirby (e poi rilanciati negli anni duemila da Neil Gaiman), gli Eterni sono una razza di antichi esseri umani manipolati geneticamente dai Celestiali, in grado di controllare mentalmente quantità limitate di enegria cosmica e in costante lotta con i Devianti.

Fonte: THR