tempo di lettura 1'

Qualche settimana fa avevamo appreso la notizia del casting diper, cinecomic di James Gunn in cui sembrava che avesse dovuto rimpiazzare Will Smith nei panni di Deadshot.

Ora Variety riporta invece un cambio di rotta. Elba non vestirà i panni di Deadshot, bensì di un personaggio nuovo ancora non rivelato. Il team dietro al progetto non voleva che il casting in questione risultasse irrispettoso verso Smith e ha deciso di tenere aperta una porta per un possibile ritorno di quest’ultimo nel progetto.

Del cast fanno per ora parte Idris Elba, Jai Courtney (Captain Boomerang) e Viola Davis (Amanda Waller). Mentre Harley Quinn (Margot Robbie) tornerà forse in un ruolo ridotto.

The Suicide Squad, il sequel/reboot scritto e diretto da James Gunn, uscirà il 6 agosto 2021.

FONTE: CS