Questo avvincente racconto conduce i lettori verso un mondo sinistro, magico, sconvolto dalla guerra, e pieno di personaggi appronfonditi. Tra questi, fauni imbroglioni, soldati spietati, mostri che mangiano bambini, ribelli coraggiosi, e una principessa a lungo perduta che vuole riunirsi con la propria famiglia.

collaborerà con l’autrice fantasyper scrivere un nuovo romanzo ambientato nel mondo del Labirinto del Fauno. Il romanzo fantasy, intitolato, viene descritto come una lettura per tutte le età, e descritto come segue:

Non si tratta della prima collaborazione di del Toro con un autore di romanzi. In precedenza il regista aveva già curato la serie The Strain, dalla quale era stata tratta una serie tv per FX.

Il romanzo arriverà in vendita negli Stati Uniti il prossimo 2 luglio.

Fonte: CBR