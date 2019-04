tempo di lettura 2'

Negli ultimi giorni sono sorte alcune polemiche online riguardanti l’aspetto dinel trailer di. Alcuni fan si sarebbero lamentati per quello che giudicano un makeup eccessivo utilizzato dal personaggio di. Un cambiamento che è stato giudicato da alcuni eccessivo rispetto a quanto visto nel film dedicato al personaggio. In realtà sembra che la decisione sul look di Carol Danvers sia stata presa proprio da Brie Larson.

Il chiarimento è arrivato dagli stessi fratelli Russo, che durante un junket hanno dichiarato:

Lei ha girato le sue scene in Avengers: Endgame prima di Captain Marvel, e crediamo che stesse sperimentando con quello che poteva essere il personaggio. Quelle sono scelte prese da lei e dal suo team di acconciatura e trucco. Intanto lei ha raggiunto una maggiore consapevolezza del suo personaggio, specialmente nel momento in cui si è approcciata al proprio film. Ha iniziato a prendere scelte diverse e come artista dovrebbe esserle riconosciuto il diritto di prendere qualunque scelta voglia fare.

Avengers: Endgame sarà al cinema il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

