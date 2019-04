Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, regista di, ha parlato delle motivazioni che lo hanno portato a scrivere la sceneggiatura del film insieme a Chris Terrio (Argo).

Ecco cosa ha dichiarato Abrams:

Si trattava di un lavoro enorme, e sapevo che per lo meno avrei avuto bisogno di un collaboratore per lavorare su questa cosa, anche se non sapevo chi poteva essere. In quel momento non c’era niente. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata mettermi in contatto con uno scrittore che ho ammirato per anni, Chris Terrio. che non conoscevo davvero, per dirgli: “Senti, vorresti scrivere Star Wars con me?”. E lui ha urlato… E in quel momento ho capito che fino a quel momento non avevo realizzato di aver bisogno di lavorare con qualcuno che urlerebbe alla prospettiva di lavorare su Star Wars.

Era un processo attraverso il quale ero già passato, e mi perdevo nei dettagli: questo è quello che mi serve, questa è la situazione reale. E invece lui guardava a tutto dalla prospettiva di un bambino: “oh mio Dio, non posso credere che giocheremo in questo mondo”, ed era qualcosa che avevo bisogno che mi venisse ricordata. Avevo bisogno di quel punto di vista, perché non era quello che avevo. Certo, ero entusiasta di quello che potevamo fare, ma ero anche perfettamente consapevole di quanto in poco tempo avremmo dovuto fare un lavoro abbastanza enorme.