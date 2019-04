tempo di lettura 2'

Lo scorso dicembre, dopo mesi di speculazioni, abbiamo appreso che il titolo del quarto film dedicato ai Vendicatori sarebbe stato. I fratelli Russo prima della rivelazione avevano mantenuto il più stretto riserbo sulla questione, arrivando a negare che si trattasse di una parola pronunciata in. “Endgame” (fine dei giochi) è effettivamente una parola pronunciata da Doctor Strange nel film, subito dopo aver consegnato la Gemma del Tempo a Thanos, perciò poi è risultato chiaro che Anthony e Joe stessero mentendo.

In una recente intervista con /Film Anthony Russo ha scherzato dicendo che “nessuno dice Avengers: Endgame” nel film, mentre Joe ha fornito una risposta più seria e elaborata:

È successo un anno prima dell’uscita del film. Noi apportiamo continuamente modifiche e il processo creativo è in continua evoluzione. È impossibile prendere un impegno a un anno di distanza dall’uscita di un film. Chissà, magari il tuo direttore della fotografia inserisce il titolo nel suo curriculum e noi decidiamo di cambiarlo. Insomma, ci sono milioni di ragioni dietro il titolo di un film e finché non ci mettiamo a guardare il trailer con il titolo in una stanza, nessuna decisione è definitiva. Perciò quando ci chiedono cose a un anno dall’uscita… voglio dire, hanno tutto il diritto di farlo, è il loro lavoro, ma noi abbiamo il diritto ed è nostro compito proteggere l’integrità delle nostre scelte. Non vogliamo sentirci intrappolati o costretti a compiere scelte allo stesso modo di quanto un giornalista vuole risposte accurate da parte nostra. Non possono esserci risposte accurate a un anno di distanza!

Una delle prime attestazioni del titolo, in effetti, risale a maggio 2018, quando alcuni fan avevano proposto Endgame come titolo dopo aver visto al cinema il film dei fratelli Russo. A fine giugno, poi, il direttore della fotografia del quarto film Trent Opaloch aveva gettato benzina sul fuoco inserendo “Avengers: Endgame” nel suo curriculum. La conferma, come dicevamo, è arrivata a dicembre in occasione del debutto del primo trailer.