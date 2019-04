Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Tutti mi parlano dello shock nello scoprire che in Il risveglio della Forza io non arrivo fino all’ultima pagina. Ma uno shock ancora più grande per me è stato scoprire che hanno ucciso Han Solo prima che Luke potesse rivedere il suo amico. Potrebbe essere una motivazione egoista, ma io ho detto: “cavolo, questa è un’occasione perduta”. Anche avere solo brevemente noi tre insieme.

Addirittura avevo sottoposto a Abrams l’idea di avermi sì alla fine del film, ma con Leia che provava a contattarmi telepaticamente. Il personaggio diventava frustrato all’idea di non avere risposta, e così si affrettava verso la nuova Morte Nera. Arrivava quasi fino a lì, quando veniva fermata da due stormtrooper. Poco prima di essere rapita, uno dei due si rivolgeva all’altro, gli sparava, e poi si toglieva l’elmetto e diceva: “ehi sorellina, sono venuto a salvarti”. Ho detto, “farebbe venir giù il cinema”.

Comunque sarei stato lì alla fine e penso sia più d’effetto avere delle persone che hanno un effettivo precedente con Han Solo a vedere la sua morte senza poterla impedire piuttosto che due personaggi che lo hanno conosciuto per venti minuti. Ma loro hanno le chiavi di tutto, e decidono loro, quindi bisogna adeguarsi.