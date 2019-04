tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Collider l’attore australiano(Home and Away) sarebbe entrato a far parte del cast di, nuovo film diretto da Michael Matthews (Five Fingers for Marseilles) e prodotto da Shawn Levy con protagonisti Michael Rooker (Guardiani della Galassia) e Dylan O’Brien.

Scritto da Brian Duffield e Matthew Robinson il film è descritto come una storia di formazione incentrata su un giovane che vive in un mondo post-apocalittico invaso da mostri.

Del cast fa parte anche Jessica Henwick (Iron Fist).

