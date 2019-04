Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Thanos richiede ancora il vostro silenzio.

Alla stregua di quanto accaduto l’anno scorso, i fratelli Russo hanno scritto una lettera chiedendo ai fan di non spoilerare la segretissima trama di Avengers: Endgame.

Ve ne proponiamo una traduzione a seguire:

Ai più grandi fan del mondo.

Eccoci qui, eccoci alla fine. La fine di un mosaico narrativo senza precedenti che ha abbracciato undici anni e undici franchise.

Per tutti coloro che hanno preso parte a questo viaggio sin dall’inizio, condividendo ogni momento alto e basso con la vostra famiglia, i vostri amici, i compagni di classe, i colleghi. Empatizzando così profondamente con ogni personaggio e con ogni storia. Ridendo. Esultando. Versando lacrime. Condividendo senza freno pensieri e emozioni in accese discussioni, teorie, fan art, fan fiction. Sappiate per favore che noi due, assieme a tutti i coinvolti nella realizzazione di Endgame, abbiamo lavorato senza sosta per gli ultimi tre anni con il solo intento di regalarvi una conclusione sorprendente e emotivamente potente della Infinity Saga.

Visto che così tanti di voi hanno investito tempo, cuore e anima in queste storie, vi chiediamo ancora una volta un aiuto.

Quando vedrete Endgame nelle prossime settimane, non spoileratelo agli altri, proprio come non vorreste che vi venisse spoilerato.

Ricordate, Thanos richiede ancora il vostro silenzio.

Come sempre, buona fortuna e buona visione.

I Fratelli Russo