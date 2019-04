Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Qualunque fan della sagasi è lasciato andare nell’ultimo anno a teorie su ciò che potrà accadere in. I fratelli Russo hanno confermato che c’è stato chi si è avvicinato alla verità, ma nessuno ha davvero indovinato lo svolgersi degli eventi.

Ecco cosa hanno dichiarato:

Sorprendentemente, no. Ci sono alcune teorie che sono andate vicine. Ma diciamo così… ogni teoria è di solito composta da poche frasi. Si tratta di una proiezione molto riassuntiva di quel che accadrà. Molti fan tendono a riassumere tutto in qualcosa di molto semplice. Ma il diavolo si nasconde nei dettagli, giusto? A volte queste idee si avvicinano alla stessa direzione, ma non del tutto, a volte sono completamente fuori strada. La cosa interessante è che ci sono molti fan esperti che possono secondo il caso avvicinarsi o allontanarsi, perché questo è lo stesso processo che abbiamo seguito noi. La storia poteva andare in molti modi diversi. Abbiamo finito per prendere una specifica direzione per delle motivazioni specifiche che nessuno fuori dalla stanza degli sceneggiatori potrebbe indovinare. Quindi nessuno sarà in grado di predire esattamente cosa accadrà.