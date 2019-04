tempo di lettura 2'

Non tutti gli interpreti dell’Universo Cinematografico Marvel hanno avuto l’opportunità di leggere l’intera sceneggiatura di. I segreti erano tanti, e per evitare di sovraccaricare di pressione gli attori i fratelli Russo hanno deciso di non far leggere a tutti lo script del lungometraggio per intero.

Parlando con Rotten Tomatoes Joe Russo ha rivelato però che un attore in particolare ha avuto la fortuna di leggere l’intera sceneggiatura:

[Robert Downey Jr.] è probabilmente l’unico che ha letto l’intera sceneggiatura. Penso che Benedict [Cumberbatch] abbia letto lo script che includeva solo le sue scene. [Chris] Evans avrebbe potuto leggerla interamente.

Riguardo questo modus operandi Anthony Russo ha poi aggiunto:

Parte della nostra motivazione nel fare questo è dovuta alla pressione che devono sostenere le persone. Voglio dire, è difficile auto-censurarsi quando si parla, perché questi film sono la tua vita, è ciò che fai per tutto il giorno, quindi tendi a parlarne. Riesci a smorzare molta pressione nelle persone quando dici “Ok, meno conosci e meno devi badare a te stesso”.

Avengers: Endgame sarà al cinema il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

