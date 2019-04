tempo di lettura 1'

Dopo il successo di Bumblebee (che è arrivato a quasi 500 milioni di dollari in tutto il mondo), nuovo film live action per il regista

Variety rivela infatti che la Warner Bros. lo ha ingaggiato per dirigere Mark Wahlberg in The Six Billion Dollar Man, adattamento cinematografico della serie televisiva andta in onda sulla ABC tra il 1973 e il 1978 e che aveva come protagonista Lee Majors nei panni di Steve Austin, ex astronauta dotato di forza superumana grazie a degli impianti bionici che lo rendono il perfetto agente segreto.

Il film è in sviluppo da parecchi anni: scritto da Bill Dubuque, doveva essere prodotto inizialmente dalla Weinstein Company e doveva essere diretto da Damián Szifron. I nuovi produttori sono Sue Kroll, Bill Gerber e Steve Levinson.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!