La MGM è al lavoro su un film intitolato Yasuke basato sulla storia vera dell’unico samurai africano della Storia.

A dare la notizia Deadline, che spiega che lo script è stato sviluppato da Stuart C. Paul e che verrà prodotto da Lloyd Braun e Andrew Mittman. Questa la storia:

Nativo del Mozambico portoghese, Yasuke venne catturato dai missionati gesuiti e portato nel Giappone del 16esimo secolo come schiavo, forse il primo nero a mettere piede su terra giapponese. Il suo arrivo attirò l’attenzionedi Oda Nobunaga, spietato signore della guerra che intendeva unire il paese sotto la sua bandiera. La sceneggiatura si focalizza sul rapporto complesso tra i due uomini: Yasuke guadagna l’amicizia di Nobunaga, il suo rispetto, e alla fine anche l’onore, la spada e il titolo di samurai.

Sulla vicenda Thomas Lockley e Geoffrey Girard hanno scritto un libro, African Samurai: The True Story of Yasuke, a Legendary Black Warrior in Feudal Japan, in uscita il 30 aprile. Attualmente la MGM è alla ricerca di un regista e di un cast.

Fonte: Deadline