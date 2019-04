Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Sono un po’ nervoso. Sai, c’è un livello di aspettative elevatissimo per questa pellicola che amo davvero. E quando mi piace tanto qualcosa, sviluppo un certo nervosismo nell’attimo in cui devo condividerla con qualcuno […] È stato da subito uno dei miei momenti preferiti, un’esperienza notevole di cui non posso dire nulla perché qualsiasi informazione potrebbe essere uno spoiler. E se ne rivelassi uno finirei nei guai. Mi tirerebbero fuori dal cinema! In un certo qual modo, c’è anche un alone di tristezza perché si tratta non solo del culmine dei 21 film che l’anno preceduto, ma anche del percorso mio, di Kevin Feige e Victoria Alonso che siamo qui fin dall’inizio di questa avventura. Rispecchia il nostro viaggio. Avrò visto questo film 40, 50 volte e ho avuto il groppo in gola ogni volta, piangendo svariate volte.