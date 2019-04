tempo di lettura 2'

Mancano pochi mesi al lancio americano di, la piattaforma streaming della Casa di Topolino che, nei mercati europei, arriverà nel corso del 2020 a seconda di quando i vari contratti sui diritti di sfruttamento da parte di emittenti/piattaforme terze delle opere Disney giungeranno al termine.

Intanto, grazie all’Hollywood Reporter, possiamo apprendere un paio di interessanti informazioni su quello che non verrà proposto da Disney+ e su quello che verrà ospitato in maniera “riveduta e corretta”.

Qualche settimana fa, durante un meeting con gli azionisti, Bob Iger aveva rivelato che il servizio presenterà non solo l’intero catalogo dei film della compagnia (che gradualmente spariranno da altre piattaforme come Netflix), ma anche tutto il materiale d’archivio che viene riposto nella cosiddetta “Disney Vault“.

Nella “camera blindata”, per chi non lo sapesse, finiscono tutti i film fuori commercio, in attesa di tornare in vendita in occasione di riedizioni o versioni celebrative, ma anche cortometraggi (alcuni dei quali inediti per il mercato italiano) e documentari.

Con delle eccezioni.

I Racconti dello Zio Tom, la pellicola a tecnica mista datata 1946 criticata per la sua rappresentazione degli afroamericani post-Guerra Civile non risponderà all’appello perché, come specificato dallo stesso Iger, “non andrebbe bene e non sarebbe appropriata per un certo numero di persone oggigiorno e non sarebbe nell’interesse degli azionisti riproporla anche se potrebbe esserci un certo margine di guadagno”.

Il film, vincitore del premio Oscar per la miglior canzone originale “Zip-a-Dee-Doo-Dah” e ispiratore dell’attrazione di Disneyland Splash Mountain, non è mai stato distribuito in home video negli Stati Uniti.

Analogamente Dumbo, il classico del 1941 recentemente riproposto in chiave live action da Tim Burton, sarà sì presente, ma con una scena in meno, quella con Jim Corvo, interamente basata su uno dei più classici – e criticati – stereotipi blackface.

