RALPH SPACCA INTERNET

RALPH SPACCA INTERNET

Dal 24 aprile su tutte le piattaforme digitali e dall’8 maggio in DVD e Blu-ray

Il film Disney Ralph Spacca Internet, arrivato nelle sale italiane il 1° gennaio 2019 dopo il grandissimo successo negli Stati Uniti, ha subito conquistato il pubblico registrando un incasso di 7 milioni di Euro e dominando il box office già nella prima settimana di programmazione. L’attesissimo sequel del lungometraggio animato candidato all’Oscar Ralph Spaccatutto uscito nel 2012, porta il protagonista a vivere innumerevoli avventure all’interno del mondo del web. Ralph Spacca Internet è disponibile dal 24 aprile su tutte le piattaforme digitali (iTunes, Google Play, Chili, Rakutene TimVision) e in DVD e Blu-ray nei migliori negozi fisici e online dall’8 maggio.

In Ralph Spacca Internet, lasciatala sala giochi di Litwak, location del primo film, l’avventura si sposta nel grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di Internet, che potrebbe anche non resistere al tocco non proprio leggero di Ralph. Insieme alla sua compagna di avventure Vanellope von Schweetz, Ralph dovrà rischiare tutto viaggiando per il World Wide Web alla ricerca di un pezzo di ricambio necessario a salvare “Sugar Rush”, il videogioco di Vanellope. Finiti in una situazione fuori dalla loro portata, Ralph e Vanellope dovranno fare affidamento sui cittadini di Internet per trovare la giusta direzione.

Ralph Spacca Internet arriva in home video con tantissimi contenuti extra che accompagnano i fan dietro le quinte, all’interno dei Walt Disney Animation Studios, per esplorare come i creators del film abbiano realizzato il coloratissimo universo di Internet per il grande schermo (dai simpatico video coi gattini al pericolosamente intenso gioco online Slaughter Race fino ai personaggi oscuri che popolano il Dark Web). Gli extra rivelano inoltre tutti gli Easter egg – riferimenti ad altri film Disney – nascosti qua e là lungo il film mentre il regista presenta alcune scene tagliate e rimaste finora inedite.

Diretto da Rich Moore e Phil Johnston e prodotto da Clark Spencer, Ralph Spacca Internet vanta nella versione italiana un voice cast d’eccezione. Presenti infatti le voci della cantante e conduttrice televisiva Serena Rossi, che torna a interpretare la principessa Anna di Frozen – Il Regno di Ghiaccio, e dell’attrice e cantante italiana Serena Autieri, che torna a interpretare sua sorella, la regina Elsa. L’attrice Nicoletta Romanoff è la principessa Aurora de La Bella Addormentata nel Bosco, mentre la principessa Mélusine Ruspoli è la voce italiana di Jasmine di Aladdin. Nel voice cast italiano anche Fabio Rovazzi, voce di tre stormtrooper dall’universo di Star Wars, e il rugbista ex-capitano della Nazionale Italiana Sergio Parisse, che dopo la sua performance in Ralph Spaccatutto torna a dare voce al personaggio di Street Fighter, Zangief. Mentre al blogger informatico Salvatore Aranzulla spetta il compito di dare vita a un pop-up e i creator LaSabri e Favij sono due videogamer di nome Tiffany e Jimmy. Infine, la cantautrice Francesca Michielin interpreta “Il mio posto è Slaughter Race”, versione italiana del brano “In This Place”, da lei stessa adattato per i titoli di coda del film.

Ralph Spacca Internet sarà disponibile dall’8 maggio in diversi formati: in DVD, Blu-ray, in versione cofanetto insieme al primo capitolo Ralph Spaccatutto (sia DVD che Blu-ray), e in edizione Steelbook.

BONUS FEATURES:

Blu-ray & Digital:

Come abbiamo spaccato Internet – Un’occhiata dietro le quinte, all’interno dei Walt Disney Animation Studios, per vedere meglio come i creators del film abbiano adattato per il grande schermo una realtà quotidianamente sotto gli occhi di tutti come quella di internet riuscendo però a raccontarla in modo completamente inedito e sorprendente. Il team creativo del lungometraggio rivela le fonti di ispirazione per la trama e come abbiano sviluppato la narrazione per renderla indimenticabile anche al cinema anche tramite lo sviluppo di personaggi come Knowsmore e Double Dan. In questo contenuto extra si scoprirà anche quanto tempo ci sia voluto per realizzare la scena dell’inseguimento tra macchine nel gioco Slaughter Race e tanto altro ancora.

A caccia di Easter Egg – Un tour per andare alla ricerca degli innumerevoli easter egg, inside joke e riferimenti nascosti agli altri film Disney sparsi qua e là all’interno del lungometraggio.

Le musiche di Ralph Spacca Internet– Uno sguardo alle musiche del film alla presenza di ospiti speciali come gli Imagine Dragons, Julia Michaels, Alan Menken, Sarah Silverman e tantissimi altri.

Scene eliminate– Cinque scene eliminate introdotte dal commenti dei registi Rich Moore e Phil Johnston. Le scene includono In Internet, Opposti, Inferno Domestico, La truffa, Reclutare la nonna.

I gatti di BuzzzTube – Molti video sono stati realizzati dai creators di Ralph Spacca Internet appositamente per il film con l’obiettivo di riproporre il vastissimo mondo di internet. Ce ne sono tantissimi che hanno per protagonisti…i gatti! Qui una meravigliosa compilation BuzzzTube piena di divertentissimi gattini.

Video Musicali – “Zero” degli Imagine Dragons e “In This Place” di Julia Michaels.

In esclusiva per le piattaforme Digitali: