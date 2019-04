tempo di lettura 2'

A riprese in corso, sembra che i piani per portare sul grande schermodi Frank Herbert si stiano ampliando.

In un’intervista con l’Hollywood Reporter, il CEO della Legendary Pictures Joshua Grode ha infatti rivelato che l’adattamento verrà diviso in due film (prevedendo quindi già un sequel):

Dune verrà diviso in due film? È questo il nostro piano. C’è un antefatto, accennato in alcuni dei romanzi, che abbiamo deciso di espandere. Inoltre, quando leggete il libro c’è un punto decisamente logico nel quale si può interrompere il primo film.

La lavorazione della pellicola è in corso in Ungheria e in Giordania.

Il cast del film di Denis Villeneuve comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling e Oscar Isaac.

Scritto da Eric Roth, il film verrà prodotto dalla Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

Il film uscirà il 20 novembre del 2020.