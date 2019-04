tempo di lettura 1'

Le condizioni dipurtroppo sono peggiori di quello che si pensava fossero inizialmente.

Il regista è stato ricoverato qualche giorno fa per quello che era stato definito un “leggero infarto”, ma oggi sua madre Sheila Ward ha richiesto al Tribunale di Los Angeles di diventare sua tutrice temporanea specificando che l’attacco di cuore, avvenuto il 17 aprile, lo ha lasciato in coma.

Secondo la Ward, il co-creatore della serie tv Snowfall e regista di film come Boyz n the Hood – Strade violente, Shaft e 2 Fast 2 Furious era “impegnato in diversi progetti e si stava preparando a firmare un accordo molto redditizio il 30 aprile”. La donna chiede la tutela per poter gestire gli affari del figlio ed evitare un’importante perdita finanziaria nel caso l’accordo in questione non venga firmato.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: THR