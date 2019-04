tempo di lettura 1'

Attenzione! La notizia che segue contiene spoiler sull’ultima puntata di Game of Thrones!

Dopo giornate in cui l’informazione relativa allo show business è stata dominata da Avengers: Endgame, adesso stiamo giustamente attraversando un “intermezzo” tutto dedicato a Game of Thrones.

Nelle ore scorse abbiamo appreso che la 8×03 è stato l’episodio più twittato di sempre nella storia della TV. In mezzo alla pletora di cinguettii c’è anche quello di Rian Johnson che ha voluto, ironicamente, dire la sua sulla dipartita del Night King con un post che riporta alla memoria le critiche ricevute per l’eliminazione del Leader Supremo Snoke. Che, esattamente come il Re della Notte, era “solo” un ostacolo in vista del vero villain.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!