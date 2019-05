tempo di lettura 1'

MakingStarWars ci consegna un interessante rumour sull’altra celeberrima proprietà intellettuale della Lucasfilm, ovvero Indiana Jones.

Secondo quanto segnalato dal sito, lo studio avrebbe deciso di accantonare lo script di Indiana Jones 5 ideato da Jonathan Kasdan affidando la stesura della nuova sceneggiatura a Dan Fogelman (This is Us, Cars, Rapunzel, Vicini del Terzo Tipo). Parliamo di nuova sceneggiatura perché, stando alle fonti di MakingStarWars (le stesse che al tempo avevano condiviso le informazioni corrette sulle riscritture di Rogue One) a cambiare sarebbe già la premessa di partenza della pellicola. Nella storia elaborata da Kasdan, tutto doveva prendere le mosse dal cosiddetto Treno d’Oro Nazista, mentre quella di Kasdan dovrebbe basarsi su un differente MacGuffin.

Ovviamente terremo d’occhio l’evolversi della situazione…

Cosa ne pensate?

Ditecelo nei commenti!