Secondo quanto riportato da Deadline il regista(Men in Black: International, Straight Outta Compton) dirigerà per la Fenix ​​Studios, Koch Media e Occupant Entertainment un adattamento cinematografico di, videogame del 2006 arrivato inizialmente in esclusiva per Xbox 360 e sviluppato da Volition.

Greg Russo, sceneggiatore del reboot di Mortal Kombat per la Warner Bros, si occuperà dello script.

Arrivato a ben quattro capitoli, Saints Row segue la storia di una gang, la Third Street Saints, mentre combatte contro bande rivali per il controllo delle città di Stilwater e Steelport.

