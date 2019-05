tempo di lettura 1'

La notizia l’ha per primo diffusa sui social il giornalista Mattia Carzaniga, ma l’ufficio stampa di Lucky Red ce lo ha appena confermato: A Rainy Day in New York arriverà nei cinema italiani il 3 ottobre con il titolo di Un Giorno di Pioggia a New York.

La pellicola arriverà anche in altri paesi europei, mentre come noto negli Stati Uniti è stata messa da parte da Amazon Studios, che ha deciso di non distribuirla (almeno per il momento) a causa della “bad publicity” conseguente al ciclone del #MeToo nel quale è rimasto coinvolto Allen nonostante le assoluzioni dalle accuse avvenute nelle sedi preposte alla cosa. Amazon ha quindi fatto saltare il contratto con il regista finendo in causa con lui.

Insomma, una buona notizia per i fan italiani di Allen, che potranno vedere la sua ultima fatica (ma sappiamo che il regista è già al lavoro su un nuovo film in Spagna) con protagonisti Jude Law, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Selena Gomez, Liev Schreiber, Suki Waterhouse e Kelly Rohrbach.