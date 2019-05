tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline la Spyglass Media Group avrebbe annunciato di essere ufficialmente al lavoro su un reboot di, noto franchise horror di Clive Barker.

David S. Goyer (L’Uomo d’Acciaio, Il Cavaliere Oscuro), si occuperà di scrivere la sceneggiatura e di produrre il progetto insieme a Gary Barber.

“Sono stato un fan del lavoro di Clive fin dai libri originali da Books of Blood a Schiavi dell’Inferno”. Ha dichiarato Goyer, “Avere la possibilità di reimmaginare Pinhead e i Cenobiti per un nuovo pubblico per me è un incubo che diventa realtà. Anche Gary [Barber] è un vero fan di tutto questo e ci stiamo impegnando per fare qualcosa di davvero oscuro e viscerale”.

In oltre tre decenni il franchise di Hellraiser ha generato dieci film oltre che a varie graphic novel e innumerevole merchandise.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!