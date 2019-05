tempo di lettura 1'

Non è finita per il franchise di, e non sorprende dopo gli ottimi risultati dell’ultimo capitolo. Con un budget di circa 13 milioni di dollari,ha incassato in tutto il mondo

Il quinto episodio, ha annunciato oggi la Universal, arriverà al cinema il 10 luglio 2020.

La sceneggiatura sarà ancora una volta curata da James DeMonaco mentre alla produzione troveremo la Blumhouse e la Platinum Dunes.