tempo di lettura 1'

Si sposta di qualche giorno la data di uscita nelle sale americane di, il sequel del film di Ruben Fleisher Benvenuti a Zombieland arrivato nelle sale nel 2009.

Secondo quanto riportato da Bloody Disgusting infatti il film non sarà più disponibile nelle sale statunitensi dall’11 ottobre, bensì dal 18 dello stesso mese.

L’intero cast originale farà parte del film, Emma Stone, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Woody Harrelson. Accanto a loro anche Luke Wilson, Rosario Dawson, Zoey Deutch e Thomas Middleditch (Silicon Valley).

Uscito nel 2009, Benvenuti a Zombieland seguiva le vicende di quattro sconosciuti che si incontravano nel bel mezzo di un’apocalisse zombie e che finivano per unire le forze per affrontare le avversità. Costato solo 24 milioni di dollari, ne incassò più di 100 in tutto il mondo (e altri 50 in home video).

Zombieland: Double Tap uscirà il 18 ottobre, per la regia di Ruben Fleischer.