Sono in corso a Cannes le vendite dei diritti internazionali di, thriller poliziesco basato sul romanzo di James Patterson e Liza Marklund intitolato

Per l’occasione, la casa di produzione Good Films Collective ha diffuso la prima immagine del film, nel quale Jeffrey Dean Morgan interpreta Jacob Kanon, detective di New York impegnato a cercare l’assassino nientemeno che di sua figlia. Nel frattempo, in giro per l’Europa alcune coppie di sposini vengono uccise e sembra che gli assassini siano stati messi in scena.

Nel pubblicare la foto, Variety rivela che Famke Janssen sarà nel cast del film, e interpreterà Valerie Kanon, moglie di Jacob e madre della defunta.

Alla regia del film Danis Tanovic (No Man’s Land), mentre nel cast vi sono anche Denis O’Hare, Naomi Battrick, Ruairi O’Connor e Cush Jumbo.

