tempo di lettura 1'

Nonostante il cattivo tempo, rimane inclemente il paragone con il box-office italiano di un anno fa, quando al cinema c’era. Al primo posto, venerdì, troviamo ancora, che incassa 250mila euro e sale così a 486mila euro in due giorni. Seconda posizione per, che incassa 186mila euro e sale a 3.2 milioni di euro.

Apre al terzo posto Dolor Y Gloria: il film di Pedro Almodovar incassa 126mila euro, un risultato difficile da paragonare a quello di Julieta e Gli Amanti Passeggeri che uscirono di giovedì (quest’ultimo incassò esattamente la stessa cifra venerdì).

Al quarto posto Attenti a Quelle Due incassa 112mila euro, salendo a 182mila euro in due giorni. Chiude la top-five Avengers: Endgame, con 90mila euro e 28.7 milioni complessivi (ha superato Il Codice Da Vinci, ovviamente in una classifica che non tiene in considerazione inflazione e numero di biglietti staccati ma cifre pure).

L’altra nuova uscita in top-ten, Unfriended: Dark Web, incassa 20mila euro all’ottavo posto e sale a 34mila euro in due giorni.