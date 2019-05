tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline il neo-premio Oscarsarebbe in trattative per entrare a far parte del cast di, nuovo film con Denzel Washington scritto e diretto da John Lee Hancock (The Blind Side).

Nel progetto Malek vestirà i panni di un giovane detective che dovrà fare coppia con uno sceriffo (Washington) ed andare a caccia di un serial killer.

La produzione del progetto avrà inizio a settembre.