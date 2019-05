tempo di lettura 1'

Nuove entrate nel cast del remake diche sarà diretto da

Secondo quanto riportato da Deadline infatti Michael Fassbender, Jamie Foxx e Peter Dinklage sarebbero nelle trattative finali con la Warner Bros. per entrate nel cast del lungometraggio.

Scritto da Gibson e Bryan Bagby, il film verrà diretto da Gibson e prodotto dalla Warner Bros. Ricodiamo che nel 1995 Gibson vinse l’Oscar come miglior regista per Braveheart, e nel 2017 è stato nominato per La Battaglia di Hacksaw Ridge. Oltre a Il Mucchio Selvaggio, dirigerà anche The Passion of Christ: Resurrection, sequel del suo celebre film del 2004.