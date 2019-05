Spoiler

Si chiameràil nuovo film di, pronto a tornare dietro la macchina da presa dopo

Nel cast, come riporta Variety, ci saranno John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Dimple Kapadia e Michael Caine.

Descritto come un film d’azione epico a incentrato su una storia di spionaggio internazionale, il progetto sarà girato in teatro e in esterni in ben sette nazioni non ancora annunciate.

Nolan girerà con un misto di pellicola 70mm e IMAX su una sceneggiatura di suo pugno.

Hoyte van Hoytema figurerà come diretto della fotografia, Nathan Crowley come sceneggiatore, Jennifer Lame come montatrice, Jeffrey Kurland come costumista Andrew Jackson come supervisore degli effetti visivi. La colonna sonora sarà composta da Ludwig Göransson.

La data d’uscita è fissata al 17 luglio 2020.

AGGIORNAMENTO: DiscussingFilm sostiene che le riprese si terranno in Estonia e in Italia, ma attendiamo aggiornamenti.