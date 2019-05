tempo di lettura 1'

Constantin Film sta lavorando all’adattamento cinematografico del videogiocoinsieme a Prime Universe Films. Lo studio ha coinvolto Derek Kolstad, creatore del franchise di John Wick, per scrivere la pellicola, e i produttori Robert Kulzer e Adrian Askarieh per lavorare al progetto.

Just Cause è un franchise action adventure sviluppato da Avalanche Studios per Square Enix (che sarà coinvolta nel film insieme a Martin Moszkowicz) che ha per protagonista Rico Rodriguez, un agente impegnato nella lotta contro il gruppo di mercenari chiamato The Black Hand. Dal 2010 a oggi sono usciti quattro episodi della saga di videogiochi, l’ultimo dei quali è arrivato a dicembre (potete leggere la nostra recensione qui).

Fonte: TheWrap