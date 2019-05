tempo di lettura 2'

La Paramount ha diffuso in rete i primi dettagli sui contenuti extra delle varie edizioni home video di, nuovo adattamento cinematografico dell’opera di Stephen King arrivato nelle nostre sale il 9 maggio.

Il film sarà disponibile negli Stati Uniti in edizione Dvd, Blu-ray e 4K UHD dal 9 luglio (dal 25 giugno in digital HD).

Potete leggere tutti i dettagli qui di seguito:

BONUS FEATURES ON 4K ULTRA HD COMBO, BLU-RAY COMBO & DIGITAL

DeadfallChapter One: Resurrection – Directors, screenwriters, and cast discuss bringing this classic back to life

Chapter Two: The Final Resting Place—A deeper look into finding the right location for the terror to unfold

Chapter Three: The Road to Sorrow— Inside the film’s tragic themes and creating the iconic cat “Church”

Chapter Four: Death Comes home—Unearth the creepy elements behind the climax and final scenes of the film