Ho appena raggiunto i 60 anni, e a questo punto inizi a domandarti quanto ancora riesci a fare, sai? Ho così tante idee e i lungometraggi necessitano di una lunga durata, quindi non dico di “no” a priori, ma al momento qualcosa di mezz’ora è molto più attraente ai miei occhi.

Prossimamente vedremo nuove avventure in stop-motion del celebre due, creatore dei due iconici personaggi, ha recentemente parlato con l’ Hollywood Reporter proprio della possibilità di vedere altre storie in futuro di Wallace e Gromit, anche se forse non sotto forma di lungometraggi veri e propri:

Per realizzare questo tipo di film occorre molto tempo in effetti. Per il suo ultimo progetto da regista, I Primitivi (arrivato nelle nostre sale nel 2018), Park ha infatti impiegato circa 5 anni.

