tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da TheWrap (Miss Peregrine – La Casa dei Ragazzi Speciali) sarebbe entrata a far parte del cast di, il nuovo film diinizialmente in sviluppo presso la Warner Bros. e ora ufficialmente prodotto e distribuito in tutto il mondo da Netflix con un budget di 70/90 milioni di dollari.

Il resto del cast è composto da Dave Bautista, Ana De La Reguera (Everything, Everything), Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy) e Huma Qureshi.

L’attrice vestirà i panni di Kate, figlia del personaggio interpretato da Bautista.

La storia segue le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie. Le riprese del progetto avranno inizio a luglio.

Snyder lavora al film dal 2007, e questa volta (parole sue) non avrà “le mani legate”.