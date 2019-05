tempo di lettura 1'

Dopo alcuni rumour e varie dichiarazioni arriva una conferma:apparirà nel nuovo film discritto e prodotto da

Durante un panel al Nickel City Con lo stesso Todd (protagonista della pellicola horror originale) ha dichiarato:

All’improvviso ho ricevuto una telefonata da Jordan Peele. Stiamo ancora aspettando un contratto, ma da quello che mi ha riferito ci saranno momenti da applausi. Queste le sue parole. Non importa cosa accadrà, ma riporterà l’attenzione sul film originale.

Todd, ricordiamo, è stato il protagonista dei tre film della saga usciti tra il ’92 e il ’99.

La nuova versione sarà prodotta da Jordan Peele (Scappa – Get Out) insieme alla MgM e alla Universal (che si occuperà della distribuzione). La produzione della pellicola dovrebbe partire in primavera, in vista di una data d uscita attualmente fissata al 12 giugno del 2020.

FONTE: CinemaBlend