, il regista di, è un grande amante dei videogiochi.

Non a caso, sarà proprio lui a portare al cinema – prima o poi – l’iconica e leggendaria IP di Hideo Kojima, Metal Gear Solid. Il filmmaker, come noto, ha un rapporto molto stretto col celebrato game designer e in merito al nuovo progetto di Kojima, Death Stranding, sa sicuramente due o tre cosette in più rispetto al resto del pianeta.

Proprio per questo, nel condividere un tweet di Kojima-san, ha aggiunto in maniera sorniona che “Non siamo pronti”.

Potete vedere il Release Date Reveal Trailer del gioco disponibile dall’8 novembre su Playstation 4 direttamente qua sotto.

Il video mostra il cast del gioco, composto da Norman Reedus, MadsMikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley, Guillermo del Toro, Nicolas Winding Refn, Tommie Earl Jenkins, Troy Baker e Lindsay Wagner, e varie sequenze di gameplay, comprese delle fasi shooter.