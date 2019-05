Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Indigo Film produrrà l’adattamento cinematografico di, fumetto di Gipi pubblicato da Coconino Press.

A diffondere la notizia La Stampa, che segnala che Claudio Cupellini, oltre a occuparsi della sceneggiatura con Guido Iuculano e Filippo Gravino, dovrebbe figurare anche come regista della pellicola. Le riprese inizieranno tra ottobre e novembre e si svolgeranno in Veneto, Emilia Romagna e Lazio.

La sinossi del fumetto:

Gipi racconta e disegna la visione di un imprecisato futuro post catastrofe che è lo specchio esasperato del nostro presente. La fine della civiltà è arrivata, non sappiamo come. L’aria è piena di mosche, l’acqua di cadaveri e di veleni. Un padre e due figli ragazzini sono tra i pochi superstiti: la loro esistenza, in una baracca in riva al lago, è ridotta a lotta quotidiana per sopravvivere. Non c’è più società, ogni incontro con gli altri è pericoloso. Il padre scrive qualcosa su un quaderno, ogni sera, e i figli vorrebbero imparare a leggere, per sapere qualcosa del passato e della loro madre. Ma lui non vuole…

